Geen nieuwe contentupdates voor Halo Infinite meer na 18 november

Halo Studios wil met alle ontwikkelaars focussen op de toekomst van de Halo franchise en zal na 18 november geen nieuwe contentupdates meer uitbrengen voor Halo Infinite.

In een bericht op Halo Waypoint laat Halo Studios weten dat de Operation: Infinite update de laatste contentupdate wordt voor Halo Infinite. Dit komt omdat er “meerdere Halo projecten in ontwikkeling zijn”, heeft de ontwikkelaar iedereen nodig om nieuwe ervaringen te kunnen leveren en dezelfde passie te kunnen geven.

Op 18 november verschijnt dus nog wel de Operation: Infinite update die nog wat multiplayerlevels aan de game toevoegt, net als nieuwe armor en uitdagingen. De studio zal de game zo ver nodig nog wel ondersteunen met updates, maar dus geen nieuwe content meer toevoegen.

Op dit moment weten we dat de studio werkt aan de remake van de singleplayer van Halo: Combat Evolved. Dit zal de eerste game worden die naar een PlayStation-console zal komen. Daarnaast wordt er volgens de geruchtenmolen ook aan een gloednieuw deel in de Halo-reeks gewerkt, net als een multiplayergame. Ook wordt er gespeculeerd over remakes van de singleplayer van Halo 2 en 3.