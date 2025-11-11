Ruim 84 miljoen PlayStation 5-consoles verscheept

Sony heeft laten weten dat er in het afgelopen kwartaal 3,9 miljoen PlayStation 5 consoles zijn verscheept.

Dat betekent dat er tot en met 30 september 2025 in totaal 84,2 miljoen exemplaren van de console zijn doorverkocht aan de retail. Afgelopen kwartaal was overigens een stijging van 100.000 exemplaren ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In dat kwartaal werden er in totaal 80,3 miljoen PlayStation 4 en 5-games verkocht, waarvan 6,3 miljoen van Sony zelf waren. Van al die verkopen was 72 procent een digitale aanschaf en in totaal zijn er 119 miljoen PlayStation Network-gebruikers.

Ook heeft Sony de verkoopcijfers van Ghost of Yotei onthuld en van die game gingen in de eerste maand van verkoop (2 oktober tot 3 november) zo’n 3,3 miljoen exemplaren over de toonbank.