Super Mario Galaxy Movie belooft weer een geweldig avontuur te worden

Nintendo heeft de eerste volledige trailer van de Super Mario Galaxy Movie vrijgegeven en daarin zien we wat voor avontuur te wachten staat.

In de trailer zien we onder andere Rosalina voor het eerst, die in de Engelstalige versie wordt vertolkt door Brie Larson (Captain Marvel). Ook zien we Bowser jr. (Benny Safdie) en natuurlijk de bekende personages uit de eerste film.

De Super Mario Galaxy film werd tijdens een Nintendo Direct aangekondigd middels een korte teaser. De film draait vanaf 3 april 2026 in de bioscopen.