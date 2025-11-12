Steam Frame is Valve’s nieuwste VR-headset

Valve heeft vandaag hun nieuwste VR-headset uit de doeken gedaan. De Steam Frame is een draadloze VR-headset die begin volgend jaar moet verschijnen.

De Steam Frame wordt dus een draadloze VR-headset die zowel als standalone VR-bril gebruikt kan worden, maar ook in combinatie met andere hardware. De VR-bril wordt geleverd met twee controllers en bevat twee LCD‑panelen met een resolutie van 22160×2160 pixels en een variabele verversingssnelheid van 72 tot 144Hz. Het field‑of‑view bedraagt 110 graden. Op het moment van schrijven is de headset nog niet voorzien van een prijskaartje en precieze releasedatum.

Wel weten we dat de headset gebruik maakt van een 6GHz-USB-adapter met twee radio’s: een van die radio’s verzorgt de streaming van de audio en het beeld en de andere maakt verbinding met het wifinetwerk. Daarnaast bevat het aan beide kanten twee speakers en in totaal vier camera’s aan de buitenkant om je bewegingen te kunnen tracken. Ook zitten er twee camera’s aan de binnenkant om je ogen te volgen. Deze camera’s moeten voor foveated streaming zorgen, iets dat volgens Valve een meer dan tien keer betere beeldkwaliteit moet opleveren.

De headset draait op SteamOS3 en bevat een Snapdragon 8 Gen 3-processor in combinatie met 16GB lpddr5x-geheugen. De opslagruimte bedraagt 256GB of 1TB en weegt inclusief hoofdband 440 gram. In de controller gaat een enkele AA-batterij, waarmee je zo’n veertig uur kunt gebruiken. Wat vinden jullie van de Steam Frame?