Nacon komt op 4 maart met een nieuwe Connect

Nacon gaat volgende week weer een livestream houden en daarin updates geven over eerder onthulde games, maar ook zullen er verrassingen zijn!

Het Nacon Connect vindt op woensdag maart plaats en zal uiteraard op YouTube en Twitch te zien zijn of gewoon hier op de website. We weten dankzij het persbericht van de uitgever dat games als Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories en Endurance Motorsport Series de revue zullen passeren. Daarnaast geeft men aan dat het event de mogelijkheid geeft om “nieuwe projecten te onthullen die de komende maanden de catalogus van NACON verder zullen verrijken”.