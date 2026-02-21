Microsoft niet van plan om met ontslagronde te komen na bestuurswijzigingen

Microsoft meldde gisteren dat zowel Xbox-chef Phil Spencer als Sarah Bond het bedrijf zullen verlaten. Echter zullen dit voorlopig de enige zijn die Xbox zullen verlaten.

In een interne memo gaf Matt Booty, nu Chief Content Officer en Executive Vice President van Microsoft Gaming, aan dat zijn primaire focus ligt op het ondersteunen van het huidige personeel en hen te helpen hun beste werk te kunnen leveren. Hij verzekerde tevens dat er op dit moment geen geplande reorganisaties zijn.

“Mijn focus ligt op het ondersteunen van de teams en leiders die we al hebben en het creëren van de omstandigheden waarin ze optimaal kunnen presteren. Voor alle duidelijkheid: er vinden geen organisatorische veranderingen plaats in onze studio’s.”

Gisteren lieten zowel Phil Spencer als Sarah Bond weten een nieuwe hoofdstuk in hun leven te willen beginnen en daardoor het boek van Microsoft te sluiten. Spencer liet in een reactie weten volle vertrouwen te hebben in zowel Asha Sharma als Matt Booty te hebben voor de toekomst van Xbox en diens community.