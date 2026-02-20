Xbox-chef Phil Spencer stapt na 38 jaar op bij Microsoft

Xbox chef Phil Spencer heeft op social media bekendgemaakt te stoppen bij Microsoft om een nieuw hoofdstuk in zijn leven te kunnen beginnen.

Phil Spencer was al sinds 1988 werkzaam bij Microsoft als stagiaire, maar werd later “het gezicht” van Xbox en was al 12 jaar CEO van Microsoft Gaming. Hij was al bij de eerste Xbox in 2001 betrokken bij de divisie, maar vond het dus nu tijd worden voor een nieuwe stap in zijn carriere.

Spencer zal worden opgevolgd door Asha Sharma, die al twee jaar werkzaam is bij Microsoft en daarvoor onder andere als vice president bij Meta werkte.

Door de wisseling van de wacht zal ook Matt Booty een promotie krijgen en de rol van vice president en Chief Content Officer bij Microsoft Gaming.

I’m excited for @asha_shar as she steps into the CEO role. She’s joining an incredible group of people; teams full of talent, heart, and a deep commitment to the players they serve. Watching her lean in with curiosity and a real desire to strengthen the foundation we’ve built… — Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026

Thank you to everyone who’s been part of this chapter. This community has meant more to me than I can say. — Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026

Naast het feit dat Spencer opstapt, zal ook Sarah Bond niet langer meer bij Microsoft werken. Ook zij gaat een nieuw hoofdstuk beginnen.

Het nieuws komt voor Microsoft niet op een bepaald goed moment, gezien de verkopen van de hardware al jaren aan het zakken zijn (en nooit zo indrukwekkend zijn geweest als die van de concurrentie). Daarnaast verkopen ook de first party games niet zo goed als verwacht, maar maakt het bedrijf zich wel klaar voor de volgende generatie Xbox.