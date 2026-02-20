Nieuw project stemacteur Kratos is geen God of War

Deze week gaf Christopher Judge te kennen dat een nieuw project van hem deze zomer zou worden onthuld. Hoewel fans er van uit gingen dat het om een nieuwe God of War zou gaan, blijkt het toch anders te zitten.

Christopher Judge, de acteur die zijn stem verleende voor Kratos in de God of War games uit 2018 en 2023, liet in een gesprek met YouTuber FuhzPuzy weten dat zijn project in de zomer zou worden onthuld.

Fans en media waren er eigenlijk van overtuigd dat dit project een nieuwe God of War zou worden, aangezien het interview ook al over de remakes gingen. In een bericht op X heeft Judge even wat meer duidelijkheid verschaft.

Let me be crystal clear, I have zero involvement with the original games and what they involve. Full stop. As much as I would love that everything I do in the future would involve SSM and GofW , I have other projects that I am super excited about . More info this summer ❤️ — Christopher Judge (@iamchrisjudge) February 19, 2026

Het lijkt er zelfs op dat het project niet eens in samenwerking met Santa Monica wordt gemaakt. Al lijkt het ons wel opmerkelijk gezien de geruchten rondom een God of War in Egypte weer zijn aangewoekerd door een dataminer. Al zou het ook kunnen dat iemand anders de stem van Kratos inspreekt?! Hoe dan ook we houden het allemaal voor je in de gaten!