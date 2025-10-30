Dalende Xbox hardware verkopen zorgen voor minder omzet

De Xbox-divisie van Microsoft heeft voor een forse dip in de omzet gezorgd. De divisie bracht in het afgelopen kwartaal een slordige 113 miljoen dollar minder op, aangezien er steeds minder Xbox-consoles worden verkocht.

Dit heeft Microsoft laten weten in een persbericht op hun eigen website. Er werd in totaal 29% minder hardware verkocht in het kwartaal eindigend op 30 september. In totaal was de Xbox divisie alsnog goed voor een omzet van 5,5 miljard dollar (was 5,6 miljard over hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor).

De enige sector binnen Xbox die een stijging noteerde, was die van Xbox-content. Het bedrijf zag een kleine stijging in Xbox Game Pass abonnementen en ook in content van third party games. We zijn benieuwd hoe het aantal Xbox Game Pass-abonnees over dit kwartaal stijgt/ daalt, gezien de prijswijzigingen die het bedrijf heeft doorgevoerd.

Microsoft lijkt zich de laatste tijd dan ook al volledig op de volgende generatie consoles te focussen. Zo heeft het bedrijf laten weten dat er een volgende generatie Xbox-consoles zal komen. Daarnaast verbreidt men hun horizon door games naar de platformen van de concurrentie te brengen. Zo verschijnt Halo volgend jaar op de PlayStation 5.