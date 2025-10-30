Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition en gratis content-update verschijnen op 15 januari

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition begint op 15 januari een nieuw leven op de Nintendo Switch 2.

De Switch 2-versie van Animal Crossing: New Horizons komt met vele vernieuwingen, waaronder beelden in hogere resolutie, muisbesturing, een in-game megafoon die de ingebouwde microfoon van het systeem gebruikt, een online stand voor maximaal 12 spelers tegelijk en CameraPlay.

Op 15 januari komt ook een gratis update naar Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch. Via deze update wordt door de familie van Kapp’n een nieuw hotel op het eiland geopend. Daarnaast levert de update onder andere nieuwe thema-voorwerpen en personages en exclusieve extra’s voor Nintendo Switch Online-leden, zoals Sluimereiland. Deze content komt op 15 januari in beide versies van de game beschikbaar.

Animal Crossing: New Horizons nodigt je uit om je eigen, paradijselijke eiland te scheppen. In de game kun je op je eigen tempo allerlei activiteiten uitvoeren, waaronder tuinieren, vissen, decoreren, naar insecten en fossielen speuren, kletsen met de andere eilandbewoners en meer. Het automatische verloop van de dag en seizoenen loopt parallel aan dat in het werkelijke leven, waardoor het elke dag weer de moeite waard is om je eiland te bezoeken en je steeds weer nieuwe ontdekkingen doet.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition komt naar de Nintendo Switch 2 met diverse vernieuwingen, waaronder:

Verbeterde resolutie (4K in tv-stijl).

Muisbesturing met de rechter Joy-Con 2-controller voor het inrichten van je huis, eigen ontwerpen en handgeschreven teksten op het mededelingenbord.

Vind eilandbewoners door in de game de megafoon te gebruiken en hun namen te roepen, wat werkt via de ingebouwde microfoon van de Nintendo Switch 2.

Je kunt met 12 spelers tegelijk spelen, mits iedereen de Nintendo Switch 2 Edition speelt.

Speel met vrienden via CameraPlay. Verbind een compatibele USB-camera (wordt apart verkocht) en zie hun reacties in de game terwijl jullie samen jullie eiland verkennen.

Nintendo Switch 2-spelers kunnen bij de lancering op 15 januari de digitale of fysieke versie van Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition kopen. Voor spelers die de game al bezitten op de Nintendo Switch, komt een betaald upgradepakket beschikbaar. Pre-orders voor het betaalde upgradepakket zijn vanaf vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop.

Beide versies van de game bieden spelers toegang tot nieuwe ervaringen, zoals: