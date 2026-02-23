Assassin’s Creed franchise krijgt nieuwe leiders

Er is een nieuw managementteam aangekondigd voor de Assassin’s Creed-franchise, bestaande uit een hoofd merkstrategie, een hoofd content en een hoofd productiekwaliteit.

Ubisoft kondigde onlangs een grote herstructurering binnen het bedrijf en ook voor de Assassin’s Creed franchise zijn er wat wijzigingen doorgevoerd.

De Franse uitgever heeft namelijk drie leidinggevende toegekend voor de reeks. In een bericht op X meldt het bedrijf dat er drie man zijn aangesteld om de toekomst van de serie in goede banen te leiden.

Martin Schelling zal de leiding over het Assassin’s Creed-merk op zich nemen en zich richten op de “algemene strategie en de langetermijnvisie van het merk”. Schelling heeft een “diepgaande kennis van Assassin’s Creed” dankzij zijn leidinggevende rol bij games als Revelations, Black Flag, Origins en Valhalla. Tot voor kort was hij Chief Production Officer bij Ubisoft.

Jean Guesdon zal de functie van Hoofd Content voor de Assassin’s Creed-franchise op zich nemen en is verantwoordelijk voor de algehele creatieve richting, de ondersteuning van individuele games en het bepalen van de toekomst. Guesdon was eerder creatief directeur voor zowel Origins als Black Flag.

Tot slot is François de Billy benoemd tot hoofd productiekwaliteit en is verantwoordelijk zijn voor het versterken van de productieprocessen en de uitvoering binnen het merk. Eerder was hij productiedirecteur van Valhalla en Origins.

Vorige week werd er nog bekendgemaakt dat Ubisoft, naast twee Far Cry-games ook “meerdere Assassin’s Creed-games” in ontwikkeling heeft. We weten dat dit er twee minder zijn dan voor de “grote reset”, al is er tot op heden niks officieels naar buiten gebracht.