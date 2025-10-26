Fornite krijgt mogelijk een South Park cross-over

Fortnite staat bekend om zijn vele cross-over met bekende franchise als Avengers, DC en dergelijke. Binnenkort kunnen we ook een samenwerking met South Park verwachten.

Dit komt van X-gebruiker SamLeaks die de informatie van iemand binnen Paramount heeft vernomen. Paramount is verantwoordelijk voor de animatieserie die al sinds eind jaren ’90 draait op TV.

Sadly this is about to happen SOON. 😭😭 pic.twitter.com/KnPmrG713v — Castgfishy (@Castgfishy) October 25, 2025

Wij zijn erg benieuwd hoe Epic Games deze serie gaat implementeren in de zo kindervriendelijke Battle Royale game. Immers staat South Park bekend om diens grove humor. We verwachten wel dat het bedrijf een manier vindt, maar eerst moet het überhaupt nog aangekondigd worden. Het is overigens niet de eerste keer dat we over een dergelijke samenwerking horen, maar dat is tot nu toe nog niet van de grond gekomen. Neem het bericht vooralsnog met een korrel zout!

Onlangs kondigde Epic Games wel aan dat Fortnite een cross-over gaat krijgen met The Simpsons. Dit moet aan het einde van dit seizoen gebeuren (eind oktober/ begin november). Deze samenwerking moet Springfield en (een deel) van de personages uit de serie naar de game van Epic Games brengen.