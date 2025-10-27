Screenshots tonen omgevingen van geannuleerde God of War game

Sony en live-servicegames zijn tot nu toe nog niet echt een bepaald goed huwelijk te noemen. Hoewel Helldivers 2 een succes is, zijn er ook een heleboel projecten geannuleerd, waaronder een God of War multiplayer game.

Nu heeft Mp1st een aantal screenshots gevonden waar de omgevingen uit de God of War multiplayer game zijn te zien. Deze tonen het oude Griekenland, zoals die in de eerste games werd ervaren. Ook zou Hades een rol vertolken in de game, dus kunnen we wel concluderen dat de game zich voor het derde deel afspeelt.

Helaas zullen we de game nooit te spelen krijgen. Sony heeft in de afgelopen maanden al een hoop live-servicegames geannuleerd, waaronder deze game die door Bluepoint Games werd ontwikkeld, maar ook The Last of Us Online. Laten we hopen dat de platformhouder zich weer gaat focussen op wat ze goed deden: geweldige first partygames maken als Ghost of Yotei, Astro Bot, The Last of Us en meer!