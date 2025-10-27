Xbox ziet in Tiktok en Netflix de grote concurrentie

Niet Sony en Nintendo of Amazon en Google, maar Tiktok en Netflix zouden de grote concurrenten van Xbox zijn.

In een gesprek met The New York Times zou Matt Booty, de chef van Xbox Game Studios, hebben laten weten wie het bedrijf als de grote concurrentie zien. In het artikel heeft Booty het onder andere over de multiplatformstrategie van het bedrijf, waardoor nu ook Halo naar de PlayStation 5 komt in de vorm van een remake van de singleplayer van Halo: Combat Evolved.

Volgens Booty zijn consumenten niet langer meer loyaal aan de producten die ze kopen en games op spelen.

“We willen de mensen dus bereiken waar ze zijn. Onze grootste concurrenten zijn geen andere consoles, maar we concurreren steeds meer met alles, van TikTok tot films.”

Booty doelt hiermee op de vrije tijd die consumenten kunnen besteden en het feit dat die niet onbeperkt is. In hetzelfde interview geeft hij te kennen dat “ontslagrondes altijd moeilijk zijn” als hem naar de 9000 man die bij Microsoft zijn ontslagen, waardoor ook games als Perfect Dark en Everwild zijn geannuleerd.

Vorig jaar werd er gespeculeerd dat Microsoft “alleen vier games” naar de PlayStation 5 zou brengen, maar inmiddels heeft de platformhouder zo goed als al hun exclusieve games naar de concurrentie PlayStation 5 gebracht. Het bedrijf zou ook games naar de Nintendo Switch 2 brengen, maar heeft er tot nu toe nog geen een aangekondigd/ uitgebracht. Ach gelukkig kennen we Microsoft inmiddels wel als een bedrijf dat om de haverklap van standpunt verandert.