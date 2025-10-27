“Volgende generatie Xbox kan zowel PC als Xbox-games afspelen en online wordt gratis”

Microsoft komt met de volgende generatie Xbox niet met een standaard console, maar een “mini PC die je onder je TV kunt zetten”. Deze zou zowel PC als Xbox-games afspelen en voor online multiplayer hoeft niet meer worden betaald.

Dat meldt Windows Central in een nieuw artikel waarin men alle “informatie” over de nog te onthullen nieuwe generatie Xbox-platform op een rijtje heeft gezet.

Microsoft heeft inmiddels al een aantal keer bevestigd “gewoon” met een nieuwe generatie Xbox platform te zullen komen, ondanks dat er eerder geruchten waren die claimde dat Xbox een third party uitgever zou worden. Ook weten we dat Microsoft met andere digitale winkels samenwerkt voor de volgende generatie platformen.

Windows Central meldt dat alle Xbox games, inclusief de games die via backwards compatibility speelbaar zijn (waaronder ook Xbox en Xbox 360-games) speelbaar zullen worden op het volgende generatie Xbox-platform. Ook zullen pc-games van digitale winkels als Epic Games Store en Steam speelbaar worden. Dit betekent dat ook games als Marvel’s Spider-Man 2, Ghost of Tsushima en God of War te spelen zijn op het nieuwe platform van Microsoft.

Het nieuwe platform van Microsoft zou een “PC in een consolejasje” zijn, maar spelers zouden Windows totaal kunnen negeren als zij daar behoefte aan hebben.

Tot slot zou de volgende generatie Xbox gratis toegang geven voor online multiplayer games. Hiermee volgt men de lijn van “mini PC”, aangezien op de PC ook niet betaald hoeft te worden voor online multiplayer.

Vooralsnog valt het geheel onder speculatie en moeten we het met een korrel zout nemen. Zo hoorden we onlangs ook al dat de volgende Xbox duurder, maar ook sneller dan de PlayStation 6 zal worden. Iets wat een soort van bevestigd werd door Microsoft’s Sarah Bond die claimde dat de nieuwe Xbox “erg premium” zal worden.