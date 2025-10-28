Battlefield Battle Royale RedSec nu gratis speelbaar

EA en Battlefield Studios hebben de launch trailer van RedSec, de Battle Royale modus, vrijgegeven! Je kunt de modus nu gratis spelen.

Het was al een tijdje niet echt meer een geheim dat de modus vandaag zou verschijnen, maar toch besloot EA om er een “shadow drop” van te maken. De modus maakt onderdeel van de eerste in-game seizoen en die brengt daarnaast ook allerlei nieuwe levels en wapens. Dit seizoen zal bestaan uit drie fases waarvan nu het eerste deel van is uitgebracht.

De Battle Royale modus is vergelijkbaar met die van games als Fortnite en Call of Duty, behalve dat het een behoorlijke vleug Battlefield bevat. Zo kunnen gebouwen worden opgeblazen en is de krimpende vuurring dodelijk bij aanraking. Daarnaast moeten spelers voor elk potje kiezen uit de classe uit de game en dat zijn natuurlijk Assault, Engineer, Support of Recon.

Om de modus te downloaden, moet je of Battlefield 6 updaten of op zoek gaan naar “RedSec” in de digitale winkel van jouw platformkeuze. In de game kun je ook via “Battle Royale Initiation” kennis maken met de modus. Dit is een verkleinde versie van het level Fort Lyndon waarin 48 spelers om de winst strijden.

Er zijn overigens twee verschillende versies van de Battle Royale uitgebracht: de eerste is de Battle Royale zoals we die allemaal kennen en de andere modus heet Gauntlet. Daarin worden teams geëlimineerd naar verschillende rondes en moet je missies voltooien om zo lang mogelijk mee te kunnen strijden.

Op het moment van schrijven zijn er acht verschillende missies die spelers kunnen voltooien, maar later zal ook Rodea worden toegevoegd. Daarin kunnen spelers een custom loadout vrijspelen en die zijn niet gekoppeld aan de verschillende classe.

Tot slot heeft de ontwikkelaar nog een kaart van het level gedeeld en laten weten dat alle XP die je in RedSec vrijspeelt ook meegenomen wordt naar Battlefield 6 en vice versa. RedSec is dus vanaf vandaag speelbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Heb je Battlefield 6 nog niet gespeeld, zouden we je dat toch echt aanraden!