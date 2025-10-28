Multiplayer en zombie modus Call of Duty Black Ops 6 opnieuw gratis speelbaar

Activision voelde eerder deze maand al de hete adem van Battlefield 6 in de nek hijgen en reageerde daarop door Call of Duty Black Ops 6 tijdelijk gratis te maken en nu RedSec is verschenen, herhaalt men dit kunstje nog een keer.

Alleen dit keer kun je slechts de multiplayer en zombie modus van Call of Duty Black Ops gratis proberen. Vanaf vandaag tot 3 november kun je deze modi gewoon zo lang testen als jij dat wil.

Grab your squad. We’ve got Black Ops 6 💥 Get access to Black Ops 6 Multiplayer and Zombies for free starting tomorrow 🎮 pic.twitter.com/xTZv7VQlnP — Call of Duty (@CallofDuty) October 27, 2025

Het is niet geheel toevallig met de lancering van de Battle Royale modus RedSec van Battlefield 6. Deze is namelijk ook vandaag verschenen en maakt deel uit van de eerste in-game seizoen van Battlefield 6. Al hoef je die game niet per se te kopen, aangezien de Battle Royale een standalone free-to-play game is.

Voor Call of Duty liefhebbers zit er natuurlijk nog de release van Call of Duty Black Ops 7 in het verschiet. Die zal op 14 november verschijnen voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/ X.