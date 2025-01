Sony heeft twee live-servicegames geannuleerd; waaronder één God of War-game

Sony Bend Studio en Bluepoint Games waren tot voor kort bezig met een live-service game en voor beide ontwikkelaars zijn deze geschrapt.

Bloomberg meldde vandaag al dat er twee live-servicegames door Sony’s PlayStation-divisie zijn geannuleerd. De ene werd gemaakt door Days Gone-ontwikkelaar Sony Bend en de andere werd gemaakt door Bluepoint Games (bekend van onder andere de Demon Souls en Shadow of the Colossus remake).

Laatstgenoemde zou volgens Jason Schreier bezig zijn met een live-servicegame in het universum van de God of War franchise. In hetzelfde bericht heeft Sony bevestigd dat er twee liveservice-games zijn geannuleerd, nadat beide zijn geëvalueerd. Sony is vooralsnog niet van plan om de studios te sluiten, maar gaat met de teams samenwerken om te “bepalen wat hun volgende projecten gaan worden.”

Tot dusver is Sony’s aandeel in de live-servicegames erg beperkt. Men had vorig jaar een flinke hit te pakken met Helldivers 2, maar ook een flinke flop in de vorm van Concord. Firewalk Studios werd zelfs gesloten, nadat de game binnen twee weken na release al offline werd gehaald.

Ondanks dat blijft Sony volhouden dat er een publiek is in het genre dat de laatste jaren vooral erg moordend is geweest. Zo weet Ubisoft bijvoorbeeld heel goed hoe het is om een game (xDefiant) uit te brengen, die niet weet te slagen om wat omzet weg te plukken van de games die al jaren lijken te profiteren van de groeiende markt.

Deze twee live-servicegames zijn niet de eerste van Sony die nooit gespeeld zullen worden. Eerder annuleerde het bedrijf ook al een Twisted Metal-game en een multiplayer-game in het Spider-Man universum van Insomniac.