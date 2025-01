Nintendo mikt op 20 miljjoen verkochte Switch 2 exemplaren volgend fiscale jaar

Nintendo verwacht dat de Switch 2 het beter gaat doen in de verkopen dan diens voorganger. Volgens Sanford C. Bernstein-analist Robin Zhu mikt Nintendo op 20 miljoen verkochte exemplaren in fiscaal jaar 2025.

De analist meldt aan Bloomberg dat Nintendo dit wil realiseren door een sterke line-up aan games uit te brengen gedurende het fiscale jaar. Deze begint op 1 april 2025 en zal tot en met 31 maart 2026 duren.

Van de eerste Nintendo Switch gingen er 15 miljoen exemplaren over de toonbank in de eerste 12 maanden na release. De console kende een goede start met games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2 Switch en later Mario Kart 8 Deluxe. We zijn benieuwd met welke games Nintendo de Switch 2 gaat lanceren. Vermoedelijk verschijnt Mario Kart 9 meteen bij release en voor de rest blijft het vooralsnog allemaal gespeculeer.

De Nintendo Switch 2 verschijnt pas op zijn vroegst in juni, aangezien de Switch 2 experience tot die datum worden gehouden. Er wordt zelfs gespeculeerd over een release in juli met een prijskaartje van nog geen 400 euro. Echter zullen we geduldig af moeten wachten tot Nintendo in april iets definitiefs laat weten over de games, de prijs en de releasedatum.