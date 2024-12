Ubisoft stopt vanaf juni met XDefiant; twee studio’s gesloten

Ubisoft heeft laten weten dat hun free-to-play shooter XDefiant vanaf 3 juni 2025 offline zal worden gehaald. Overigens is het ook niet meer mogelijk om de game te downloaden.

In een bericht op de officiële site laat de uitgever weten waarom ze hebben besloten om de stekker eruit te trekken. Volgens Ubisoft’s Marie-Sophie de Waubert wist de game, ondanks het veelbelovende begin, te weinig spelers aan te trekken en vast te houden.

De markt van free-to-play first person shooters is wat dat betreft toch al een behoorlijk gevulde en helaas voor Ubisoft wist XDefiant daar niet genoeg van te profiteren. Het is ook jammer dat Ubisoft de studio’s in San Francisco en Osaka heeft gesloten, omdat XDefiant helaas geen succes is gebleken en ook de studio van Sydney heeft gereorganiseerd. Er zijn in totaal 277 medewerkers op straat gezet, wat neer komt op meer dan de helft van de ontwikkelaars die aan de shooter werkte.

Er gingen al enige tijd geruchten de ronde dat XDefiant het moeilijk had om genoeg spelers te behouden. Dit werd overigens door Ubisoft met klem ontkent, maar helaas blijkt niks anders waar. Ubisoft claimde destijds dat er nog wel genoeg verbeterpunten waren, maar dat dit vooral te maken had met de engine van de game. Al raadde een producent aan om de game vooral niet meer te spelen als je te veel last had van de bugs.

Hoewel het spel niet meer te downloaden is, zal het derde in-game seizoen nog wel verschijnen, al is het op moment van schrijven niet bekend wanneer dit moet gebeuren.