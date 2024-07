XDefiant producent raadt spelers aan om te stoppen met spelen als ze last hebben van bugs

Op het social media platform X reageert de producent op kritiek van de game. Iemand stelde namelijk dat de game veel te snel is uitgebracht en daarom zoveel bugs heeft. Dat is volgens Mark Rubin niet het geval, want het probleem komt ergens anders vandaan.

De ontwikkelaar maakte de game namelijk op een engine die eigenlijk gemaakt is om MMO’s te maken en daardoor moesten ze alle infrastructuur voor een shooter opnieuw bouwen. Waar games als Apex Legends en Call of Duty ontwikkeld worden op een engine die bedoeld is voor shooters moesten zij dus technologie maken in een engine waar het niet voor bedoeld was. Echter waren zij erg overtuigd van die engine, maar kostte het wel veel tijd en verschenen een hoop bugs die normaal al uit een engine zijn verwijderd.

Rubin geeft dan ook te kennen dat spelers die blijven klagen over de bugs in de game beter terug kunnen gaan naar hun vertrouwde games. Echter hoopt hij natuurlijk wel dat deze spelers in gaan zien dat xDefiant steeds beter wordt en er steeds meer content bij komt.

Rushed out? No. What we have is an engine that has only ever been an MMO. And so all of the infrastructure for an FPS has had to be built up from the ground floor. Even CoD started on ID tech which was a shooter engine. Apex started on a shooter engine. But for us we are working…

— Mark Rubin (@PixelsofMark) July 5, 2024