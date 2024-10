Sony sluit Concord-ontwikkelaar Firewalk en mobiele ontwikkelaar Neon Koi

Het leek nog even erop dat Concord een free-to-play game zou gaan worden, maar de kans dat dit gebeurt, lijkt steeds kleiner te worden. Sony heeft namelijk ontwikkelaar Firewalk Studios opgedoekt. Net als Neon Koi, dat games voor mobiele apparaten maakte.

In een mail laat PlayStation-chef Hermen Hulst het volgende weten:

“We evalueren onze gameportfolio en status van onze projecten constant om er voor te zorgen dat we onze zakelijke prioriteiten op de korte en lange termijn behalen”, aldus Hulst. “Als onderdeel van ons doel om Sony Interactive Entertainment te versterken hebben we een moeilijke beslissing rondom twee van onze studio’s gemaakt.”

In augustus verscheen de hero shooter Concord voor de PC en PlayStation 5, maar de game wist geen publiek aan te trekken. Binnen twee weken werd de game al offline gehaald, vanwege de matige reviewscores en tegenvallende verkopen. Het was de eerste game van Firewalk Studios, dat in 2018 werd opgericht en in 2023 door Sony werd ingelijfd.

Hulst meldt in zijn mail nog:

<em<>h4>”Bepaalde aspecten van Concord waren exceptioneel, maar andere elementen wisten te weinig spelers aan te spreken. We moesten de game dan ook offline halen. We hebben de afgelopen maanden aanzienlijke tijd gestoken in het verkennen van alle opties. We hebben besloten dat het beste besluit inhoudt om de game voorgoed offline te houden en de studio te sluiten.”

Ondanks de tegenslagen in de liveservice-markt benadrukt Hulst wel dat Sony zich nog steeds in die markt gaat verdiepen. Tot nu toe is het alles behalve een succes te noemen, want naast Concord werd de multiplayer van The Last of Us al vroegtijdig geannuleerd.

Naast Concord heeft Sony ook de studio Neon Koi opgedoekt, de studio zou naar verluidt bezig zijn met de ontwikkeling van een mobiele actiegame. Blijkbaar paste dit niet bij de visie die Sony heeft voor de mobiele markt. Volgens Hulst bevindt Sony zich dan ook pas in de prille fase om zich er in te mengen. Het bedrijf wil op zoek gaan naar een game die bij PlayStation Studios past en die de potentie heeft om veel spelers aan te trekken.