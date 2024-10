Nieuwe Mass Effect wordt realistisch qua graphics

Niet alle fans kunnen de cartoony/ Pixar-achtige graphics van Dragon Age: The Veilguard waarderen. Maar deze hoeven niet bang te wezen dat BioWare dit kunstje met de nieuwe Mass Effect gaat herhalen.

De game Dragon Age: The Veilgaurd verschijnt aanstaande vrijdag en in de reviews die online verschenen (wij hebben nog geen code gehad), worden de visuals van de game onder de loep genomen. Niet dat dit negatief bedoeld is, want sommige recensenten vinden de stijl van de game juist helemaal geweldig.

Echter zijn sommige fans bang dat ontwikkelaar BioWare ditzelfde gaat doen met hun volgende game (de nieuwe Mass Effect), maar op X meldt Michael Gamble dat ze daar geen zorgen over hoeven te maken. Zo lang hij aan het roer is bij de game zal deze een realistisch uiterlijk krijgen.

I’m not sure I agree with the Pixar thing, but Mass Effect is photorealistic and will be as long as i’m running it. — Michael Gamble (@GambleMike) October 28, 2024

Op het moment van schrijven, is er sowieso nog niet veel bekend over de nieuwe Mass Effect. Het laatste wat we van de game hebben vernomen, is een teaser trailer dat op 7 november (Mass Effect dag) vorig jaar werd gedeeld. Alhoewel er de laatste tijd wel geruchten de ronde doen dat Commander Sheppard uit de orginele trilogie opnieuw van de partij zal zijn, maar waarschijnlijk in een andere rol. Maar goed: over een week is het weer 7 november, wellicht horen we dan meer!