Indiana Jones and the Great Circle gaat voor de 60fps op Xbox Series X en S

MachineGames wil dat Indiana Jones and the Great Circle op alle platformen soepel loopt en gaat ook op de Xbox Series X en S voor de 60fps.

In een gesprek met Windows Central laat creative director Axel Torvenius weten dat het team binnenkort meer technische details voor Indiana Jones and the Great Circle zullen onthullen, maar dat men nu bezig is om de game in 60fps op alle platforms te laten draaien. Daarbij wil het team ook geen concessies doen op de graphics of de ervaring. De director laat weten dat de game als een krachtig geheel aan moet voelen en dat daar een vloeiende 60fps voor nodig is, zelfs op de minder krachtige Xbox Series S.

In de game, die voornamelijk in firstpersonview speelt, zal de camera zo af en toe switchen naar een thirdpersonview. Dit gebeurt onder andere in de tussenfilmpjes, maar ook als Indiana trappen opgaat om zo het overzicht op de omgeving te kunnen behouden. In de game zal Troy Baker de stem van Indiana inspreken en zullen spelers aan de slag gaan als een jonge Harrison Ford.

Indiana Jones and the Great Circle verschijnt op 9 december voor de PC en Xbox Series S/X. In de lente van 2025 verschijnt de game ook op de PlayStation 5.