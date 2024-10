Call of Duty Black Ops 6 kent de beste release uit de geschiedenis van de serie

Microsoft’s CEO Satya Nadella heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat Call of Duty Black Ops 6 de beste release uit de geschiedenis van de reeks is.

Tijdens een meeting met de investeerders laat de CEO weten dat de release van Call of Duty Black Ops 6 vorige weekend de beste release ooit is. Zo brak de game het record voor de meeste spelers en werd er een recordaantal nieuwe Game Pass-abonnees genoteerd.

Black Ops 6 is de eerste Call of Duty-game die vanaf dag één speelbaar is via de service van Microsoft en dat lijkt dus zijn vruchten af te werpen. Ook op PlayStation en Steam kende de game een succes met een stijging van 60% in de verkopen, ten opzichte van Modern Warfare 3 van vorig jaar.

Call of Duty-uitgever Activision Blizzard was ook de reden dat het afgelopen kwartaal een stuk succesvoller was. Microsoft sloot de gamedivisie in het afgelopen kwartaal (eindigend op 30 september) af met een stijging van 43% en dat was te danken aan Activision Blizzard. Daarnaast steeg ook de omzet van “services en content” met 61 procent, maar daalde de verkoop van Xbox-hardware met 29%.