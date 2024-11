Dragon Age: The Veilguard is de grootste singleplayer game van EA

Dragon Age: The Veilguard heeft Star Wars Jedi: Survivor weten te overtreffen op Steam en is daardoor is het de grootste singleplayer game ooit voor EA.

De game kent namelijk, op het moment van schrijven, een piek van 70.582 gelijktijdige gebruikers en dat is al hoger dan Star Wars Jedi: Survivor (67.855). Het komt helaas wel net te kort om de top 10 binnen te dringen, maar de eerste geluiden klinken positief. Het is nog niet te vergelijken met Baldur’s Gate 3 (875.343) en die is nog steeds populair door de introductie van mods.

Het succes van de nieuwste RPG had EA’s topman Andrew Wilson al voorspeld en zegt dat BioWare weer teruggekeerd is op hun kracht. Ook heeft de game kunnen profiteren van het feit dat Ubisoft de concurrent (Assassin’s Creeds Shadows) had uitgesteld.

Dragon Age: The Veilguard heeft dus alle andere singleplayer games van EA verslagen, maar zal nog wel wat publiek moeten aantrekken om de concurrentie uit te dagen. Houd onze site in de gaten, want onze Benjamin is op dit moment druk bezig met de review van de game!