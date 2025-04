Star Wars Zero Company aangekondigd door EA

EA, Respawn en Bit Reactor hebben hun strategische Star Wars-game officieel onthuld. De game heet Star Wars Zero Company en moet volgend jaar uitkomen.

Tijdens de Star Wars Celebration in Japan heeft EA de gloednieuwe singleplayer turn-based strategy game Star Wars Zero Company onthuld, ontwikkeld door Bit Reactor in samenwerking met Respawn Entertainment en Lucasfilm Games. In Star Wars Zero Company kruipen spelers in de huid van Hawks, een voormalig officier van de Republic, en hebben ze de leiding over een elite-eenheid van sluwe agenten.

Zero Company is een eigenzinnig gezelschap van huurlingen afkomstig uit het hele universum. Ze moeten hun onderlinge verschillen opzijzetten om haast onmogelijk obstakels te overwinnen. Daarnaast moeten ze de confrontatie aangaan met een opkomende dreiging waar het hele universum aan ten onder gaat als deze niet wordt gestopt. Het spannende en authentieke verhaal speelt zich af rond het einde van de Clone Wars.

“Onze visie voor Star Wars Zero Company is gebaseerd op fundamentele aspecten van game design die het meeslepende Star Wars-universum combineren met boeiende turn-based strategische gameplay,” zegt Greg Foertsch, CEO en Creative Director bij Bit Reactor. “Ons doel is om een game te leveren met een origineel Star Wars-verhaal uit het Clone Wars-tijdperk, waarin de keuzes van spelers daadwerkelijk gevolgen hebben. Daarnaast moet de game beschikken over diepgaande turn-based gevechten die op een toegankelijke en cinematische manier aan bod komen.”

“Bij Lucasfilm Games zijn we enorme fans van strategische games, en we wilden al heel lang een game als dit maken,” aldus Douglas Reilly, GM en VP van Lucasfilm Games. “De beste strategische games draaien om betekenisvolle keuzes, en we zijn ervan overtuigd dat we met Bit Reactor de juiste squad hebben gekozen om een boeiende en vernieuwende titel te leveren die trouw blijft aan Star Wars.”

In Star Wars Zero Company starten spelers een campagne vol strategische operaties en onderzoeken. Tussen de missies door bouwen ze een uitvalsbasis en verzamelen ze inlichtingen via een netwerk van informanten. Op deze manier blijven ze hun tegenstanders altijd één stap voor. Spelers krijgen de vrijheid om hun eigen squad van gerekruteerde agenten samen te stellen, terwijl ze kennismaken met een cast van nieuwe Star Wars-personages.

Spelers kunnen het uiterlijk en de class van Hawks volledig naar eigen wens bepalen, terwijl die van gerekruteerde agenten gepersonaliseerd kunnen worden op basis van een reeks originele Star Wars-archetypen zoals Clone Troopers, astromechs en zelfs een Jedi. Op het slagveld moeten de leden van Zero Company nauw samenwerken om toegang te krijgen tot krachtige gevechtssynergieën die het tij van de strijd kunnen keren. Met bloedstollende confrontaties die het lot van het universum bepalen, hebben spelers een solide loadout, een doordachte strategie en de juiste squad nodig om te slagen.

Star Wars Zero Company verschijnt in 2026 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.