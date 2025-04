Dune: Awakening uitgesteld, Fragpunk console-versie komt deze maand en meer in overig nieuws week 16

Voor vele staat er weer een lekker lang weekend of zelfs vakantie voor de boeg. Uiteraard gaan wij ook dit weekeinde op zoek naar paaseisjes (nou ja misschien een Easter Egg in een van onze favoriete games). Echter komt hier eerst nog het overzicht van het overige nieuws van de week!

Nieuws

De PlayStation 5-versie van Age of Empires 2: Definitive Edition staat gepland op 6 mei. Op dezelfde dag zal ook The Three Kingdoms-dlc verschijnen. Als je de premium editie op de PlayStation 5 haalt, krijg je toegang tot alle eerder verschenen DLC en vijf dagen eerder toegang. De standaard editie geeft alleen toegang tot “The Mountain Trials” missie.

“The empire, long divided, must unite; long united, must divide. Thus it has ever been.”#AoEIIDE: The Three Kingdoms is launching May 6th! Fight alongside the benevolent Liu Bei, the brilliant Cao Cao, and the resilient Sun Clan as 5 new civs in 15 new missions spanning 3… pic.twitter.com/OuxNgwn8iU — Age of Empires (@AgeOfEmpires) April 10, 2025

Mario Kart: Double Dash gooide het over een andere boeg door met twee personages in een kart te doen. Hoewel Nintendo dit idee erg tof vond, had men ook een versie waarbij er gewoon een personage in een kart zat. Ook werd er geëxperimenteerd met de twee rijders naast elkaar, maar dat deed de game niet veel goeds. Uiteindelijk kwamen er toch twee personages in een kart, maar sindsdien heeft Nintendo dit niet meer herhaald.

Fragpunk verscheen al in maart voor de PC, maar werd kort voor release uitgesteld voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Eind van deze maand kunnen eigenaren van die consoles dan ook eindelijk aan de slag met de game.

Lancers, pull your trigger! 💥🔫 The wait is over—console combat ignites April 29 on Xbox Series X|S & PlayStation 5. A new era of chaos begins.#FragPunk #BreakTheRules #Xbox #PlayStation pic.twitter.com/T8dR4FI5tl — FragPunk (@PlayFragPunk) April 10, 2025

Hideo Kojima heeft laten weten dat er een optie komt in Death Stranding 2: On the Beach om grote baasgevechten te skippen. Mocht je liever bezig zijn met het bezorgen van de pakketjes en geen tijd willen verspillen aan baasgevechten, is er dus een optie om het te skippen. Echter zal je het wel eerst geprobeerd moeten hebben voor je deze optie krijgt voorgeschoteld.

Hideo Kojima says Death Stranding 2 will have a new special feature to help players who are not so experienced at action games clear boss fights! For boss battles in DS2 (presumably in easy mode) there will be an extra option on the game over screen below the “continue” option.… pic.twitter.com/qHOLfSBofx — Genki✨ (@Genki_JPN) April 11, 2025

Afgelopen weekend werd Bungie’s Marathon uit de doek gedaan en deze week meldde de ontwikkelaar dat de game bij release drie levels zal bevatten en vlak na de release ook een vierde aan wordt toegevoegd. Marathon verschijnt op 23 september voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Nintendo heeft alvast laten zien hoe het vernieuwde Nintendo Switch Online eruit zal zien op de Nintendo Switch 2. Bij die console zullen ook de GameCube klassiekers aan de service worden toegevoegd. Ook komt er een speciale draadloze GameCube-controller uit, die overigens alleen de klassieke games zal ondersteunen.

The Division 2 krijgt binnenkort een nieuwe uitbreiding genaamd Battle for Brooklyn. Op 23 april komt Ubisoft met een showcase waarin we meer info krijgen.

Brooklyn in the fall 🍂

Don’t miss our showcase on April 23 to learn more about the Battle for Brooklyn DLC 👀 pic.twitter.com/3ojUJ30W4p — Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) April 16, 2025

Niantic werd in maart voor 3,5 miljard dollar overgenomen door Scopely. Inmiddels heeft het bedrijf ook een herstructurering doorgevoerd en moeten op 20 mei 68 medewerkers de zaak verlaten. Het is niet bekend bij welke divisie de ontslagronde heeft plaatsgevonden. Wel is bekend dat Niantic al geen games meer maakte, maar dat ontwikkelaars van games als Pokémon Go en Pikmin Bloom al waren verhuisd naar Scopely.

Nintendo heeft in het verleden een remaster van GoldenEye 007 afgeketst. Nightdive had het idee om de klassieker van de Nintendo 64 opnieuw uit te brengen en hoewel partijen als MGM en Eon enthousiast waren, zag Nintendo het niet zitten. Aangezien zij de regel hebben dat “derde partijen krijgen geen toegang tot de content van Nintendo”, kwam het er uiteindelijk niet van.

Funcom heeft laten weten dat de MMO Dune: Awakening met een paar weken is uitgesteld. Deze stond oorspronkelijk gepland voor 20 mei, maar dat zal nu 1o juni worden.

An important update regarding Dune: Awakening: pic.twitter.com/4ywHdjsaKC — Funcom (@Funcom) April 15, 2025

Serie/ fimnieuws

De derde Angry Birds film komt op 29 januari 2027 en zal wederom worden geregisseerd door John Race, die ook het tweede deel op zich nam. De eerste twee films brachten samen ruim 500 miljoen dollar in het laadje.

Trailers

Elena, het laatste personage van de Year 2 Pass van Street Fighter 6, zal op 5 juni haar opwachting maken. Dat is precies op dezelfde dag dat de game ook naar de Nintendo Switch 2 komt en die bevat bovendien ook alle personages uit de seizoenpassen van de eerste twee jaar.

In een nieuwe trailer van Clair Obsur: Expedition 33 (dat later deze maand naar Xbox Game Pass komt) wordt het personage Monoco uitgelicht. Dit personage wordt omschreven als zowel vriendelijk als bloeddorstig. Bovendien bezit hij een setje opmerkelijke krachten die je in de video kunt zien.

F1 25 komt met een vernieuwde My Team modus en in een deep dive video worden de veranderingen uitgelegd. De game krijgt nog meer management taken, zoals waar de focus van het research & development team moet liggen en het onderhandelen met coureurs voor contracten. Daarbij moeten spelers ook rekening gaan houden met de welbekende budget cap. Check de trailer voor alle info!

Bloober Team heeft een nieuwe video van de horrorgame Cronos: The New Dawn vrijgegeven waarin we voor het eerst gameplay te zien krijgen.



Fumi Games heeft een nieuwe trailer van Mouse: P.I. for Hire vrijgegeven, waarin de “experimentele wapens” worden behandeld.

De singleplayer actiegame Spine werd eerder al aangekondigd voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X, maar nu heeft ontwikkelaar Nekki ook een Nintendo Switch 2-versie van de game aangekondigd. Daarnaast is er een nieuwe trailer vrijgegeven die de Gun-Fu gevechten toont.



Later dit jaar staat de Gothic remake gepland voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. In een reeks “making of” video’s gaat de ontwikkelaar de veranderingen tonen die zijn gemaakt in vergelijking met het orgineel. In de tweede video gaat men in op onder andere het verhaal en de dialoogopties.

Een andere cultklassieker die dit jaar terugkeert is Painkiller. In een trailer daarvan behandelen 3D Realms en Saber Interactive de wapens uit de co-op actiegame.

Op 24 april zal er een speciale livestream voor FBC: Firebreak online komen, waarin Remedy de multiplayer spin-off van Control uitgebreid wordt behandeld. Om jullie alvast in de stemming te brengen, is er een teaser vrijgegeven!



Ninja Gaiden: Ragebound is een nieuwe side-scroller variant van de bekende hack-and-slash game waar eerder dit jaar een remake van het tweede deel van uitkwam. In een trailer wordt het nieuwe personage Kumori geïntroduceerd.

Microsoft komt met een speciale op Doom geïnspireerde Xbox Series X-console en bijbehorende controllers. Niet alleen de standaard controller krijgt een speciale wrap, maar ook de Xbox Elite Series 2. Check de onderstaande trailer om deze vette gadgets te zien!

Geruchten

Insider Nate the Nate claimt dat de Fallout 3 remaster nog wel even op zich laat wachten. Deze game en de remake van The Elder Scrolls IV: Oblivion werden ooit in documentatie van Micorosoft genoemd, maar zijn officieel nooit aangekondigd. Laatstgenoemde zou mogelijk deze maand nog verschijnen en de remaster van Fallout 3 zou volgens de insider “nog wel even op zich laten wachten”.