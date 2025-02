Review: Ninja Gaiden 2 Black – een mooi instapmoment

Het is altijd leuk als een game een shadow drop krijgt. Microsoft heeft dit kunstje al vaker geflikt, maar lukt het ook met Ninja Gaiden 2 Black? Het antwoord lees je in deze review!

Hakken en zagen!

Persoonlijk heb ik de Ninja Gaiden-games nog nooit gespeeld, maar toen Ninja Gaiden 2 Black in de mail terecht kwam, vond ik dat ik geen excuses meer had. Om met de deur in huis te vallen, ben ik eigenlijk best blij dat deze kans zich voordeed.

Ninja Gaiden 2 Black is namelijk een hack-and-slash game en eentje die echt lak heeft aan degene die een zwak maagje heeft. Tijdens gevechten spettert het bloed in de rond en vliegen ook de ledematen je om de oren. Kortom het is een lekker gruwelijke game, dus je moet er wel tegen kunnen.

In de game speel je voor het grootste gedeelte als Ryu Hayabusa waarbij je (vooral in de eerste paar levels) al spelenderwijs verschillende technieken leert, maar ook verschillende wapens in je handen krijgt. Dit laatste zorgt er overigens voor dat de replaywaarde van de game echt ontzettend hoog is. Hoewel zijn traditionele zwaard vaak toch de voorkeur krijgt, zitten er toch een aantal vette wapens bij waarmee je de vijanden op nog bizardere manieren om het leven kunt brengen!

Echter zitten er dus ook een aantal levels waarbij je andere personages bestuurt en hoewel dit niet altijd even leuk is (je krijgt toch eenmaal een zwak voor de moves van Ryu), geeft het de game wel steeds een verfrissend tussendoortje. Niet dat de game snel in herhaling valt, maar op een gegeven moment heb je wel veel van de vijanden gezien en is het echt gaaf om andere moves op ze los te laten!

Het gevecht tussen het gevecht

Terwijl Ryu Hayabusa het op moet nemen tegen diverse gigantische en imponerende wezens, genaamd Fiends (en zelfs Greater Fiends) is er een ding wat me toch wel stoorde en dat is het camerastandpunt.

De game biedt namelijk geen grote open wereld aan, maar is echt een lineaire game waarin je van halletje naar halletje rent, springt en al hakkend en zagend een weg door moet banen. Om heel eerlijk te zijn helpt de ouderwetse manier van de camera besturen (de rechterschouderknop indrukken om te centreren) niet echt mee om orde in de chaos te scheppen. Sterker nog: doordat vijanden tegelijkertijd aanvallen en de camera de actie lang niet altijd bij kan houden, merkte ik dat ik vaak bij mezelf afvroeg wat er nou precies allemaal gaande was.

Het kan ook in je voordeel werken zodra je een vijand in de hoek hebt gedrukt, maar over het algemeen voelt de game hierdoor erg gedateerd aan. Helemaal als je beseft dat de game bijna geen mogelijkheid biedt om op bepaalde vijanden te locken. Dit gebeurt overigens alleen als je met pijl en boog/ wapen op een vijand mikt. Hoewel dit misschien niet de oplossing is voor de camera, biedt het wel iets meer overzicht dan zoals het nu is. Echter als een groep ninja’s je aanvallen en daarnaast nog vijanden zijn die je van afstand onder vuur nemen, wordt het helaas soms wel te onoverzichtelijk. Hopelijk pakt Team Ninja dit op voor Ninja Gaiden 4, want de remake van het tweede deel is eigenlijk in alle andere facetten een geweldige game.

Echt een remake!

Team Ninja heeft daarnaast alles uit de kast gehaald om de game tot leven te brengen. Hoewel dat niet zo zeer lijkt te lukken door de grauwe kleuren, brengt de Unreal Engine 5 in veel dingen wel uitkomst. De game ziet er namelijk wel retestrak uit en de personages komen nog meer tot hun recht. De game schittert het meest in de levels in New York, waar een duistere wereld soms wordt opgelicht door de vele neonlichten die de stad met zich meebrengt.

Wat dat betreft heeft de ontwikkelaar echt alles goed voor elkaar en kunnen we niet wachten om later dit jaar dit avontuur te vervolgen met de release van het vierde deel. Al zou het ook niet heel vervelend zijn als er ergens dit jaar nog een shadow drop van het derde deel volgt!

Niet voor iedereen!

Ninja Gaiden 2 Black is een behoorlijk recht-toe-recht-aan game, waarbij je jouw kunstje soms moet flikken in hele krappe ruimtes. Ondanks dat biedt de game nog genoeg mogelijkheden voor verkenning en zijn er allerlei items (waaronder schedels) te vinden. Echter draait de game natuurlijk voornamelijk om de gevechten.

Hoewel deze enorm bruut zijn en genoeg variatie bieden, dankzij de meerdere soorten wapens en personages, kan het soms echt frustrerend zijn. Dat heeft echt te maken met de camera die soms de actie niet helemaal lijkt te volgen en je dus deze zelf een zetje de goede richting op moet geven. Al heb je vaak niet eens de tijd om even adem te halen.

De game schittert echter op grafische vlak, maar is ook behoorlijk gruwelijk. Doordat de game echt van halletje naar halletje speelt, komt het trouwens vaker voor dat vijanden soms uit de dode hoek op je in komen hakken. Dat kan behoorlijk frustrerend werken, vooral als je op de wat hogere moeilijkheidsgraden zet. Echter blijft er bij mij, na het spelen van de game, een behoorlijk positief gevoel achter en hoop ik dat ze de feedback over de camera ten harte nemen en dan kan Ninja Gaiden 4 wel eens een hele grote game worden voor dit jaar! Immers blijft het gewoon heel vet als je de gevechten met de vele (gigantische) bazen weet te overwinnen, nadat je al een half leger ninja’s en ander gespuis naar het hiernamaals hebt gestuurd!

Uitgever: Microsoft

Ontwikkelaar: Team Ninja

Releasedatum: 23 januari 2025

Platformen: PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro