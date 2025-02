The Thing en Human Torch komen naar Marvel Rivals

Marvel Rivals doet het al weken enorm goed en maakt het direct concurrent Overwatch erg lastig. In het eerste seizoen introduceert de game van Netease Games evenveel personages als de concurrent in één jaar(!) doet. Dit zal daarna wel iets minder fanatiek worden, maar de Chinese ontwikkelaar belooft daarna alsnog iedere zes weken een nieuwe held/ schurk uit het Marvel-universum te zullen toevoegen.

Hoewel de tussentijdse update eigenlijk een reset zou geven aan de ranked modus heeft Netease daar een stokje voor gestoken. Deze reset zal nu pas tijdens het tweede seizoen plaatsvinden (wat overigens pas op zijn vroegst in april lijkt te gebeuren). Door feedback van de community, die het nergens op vonden slaan dat een reset in het midden van het seizoen plaats moest vinden, werd er dus besloten om daarvan af te zien.

Thank you for all your passionate discussions and feedback. There wil be NO RANK RESET when the second half of the season begins! Check out the details here! https://t.co/zM4IWsVRw0 #marvelrivals pic.twitter.com/7Cpn3aiwUx

— Marvel Rivals (@MarvelRivals) February 11, 2025