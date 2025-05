Marvel Rivals Season 2.5 brengt wat veranderingen met zich mee

Het tussentijdse seizoen start op 30 mei en introduceert Ultron, die een strategisch personage is. Hij kan zijn teamgenoten kan healen uit de lucht, maar ook zijn energiestraal kan gebruiken om vijanden onder vuur kan nemen.

De update voegt ook zes nieuwe Team-Ups, maar ook vier worden er verwijderd en één aangepast. Sinds de lancering van de game zijn de helft van al deze Team-Ups al aangepast, aangezien de ontwikkelaar de perfecte balans wil vinden. Ook zal de game wat kwaliteitsverbeteringen krijgen, een nieuwe LTM (tijdelijke modus) die geheel in het teken staat van solo play en natuurlijk wat aanpassingen aan de balans van de game.

Mocht je meer willen weten wat er precies aangepast wordt, check dan vooral de Dev Vision Vol. 6 waarin alles wordt uitgelegd!

In Dev Vision Vol. 06, Creative Director Guangguang and Lead Combat Designer Zhiyong reveal what’s coming in Marvel Rivals Season 2.5, launching May 30.

The update brings Ultron as a playable character, a new map, and big Team-Up changes: six added, four removed, one… pic.twitter.com/8hPO4L9fLE

