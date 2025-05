Mario Kart World bevat ruim 100 circuits!

Dat Mario Kart World een grote game zou worden, hadden we al in de gaten, maar zo groot! De game kent een grote open wereld en daardoor ook enorm veel circuits. Dat zijn er meer dan 100!

De nieuwste Ask the Developer interview is met Mario Kart World director Kenta Sato en staat natuurlijk helemaal in het teken van de arcaderacegame. De game stond eigenlijk al in de planning voor de eerste Nintendo Switch, maar werd uiteindelijk pas in 2020 ontwikkeld. Zo was er een goede reden voor, want het was niet mogelijk om alles wat ze in de game wilden stoppen op de originele Switch uit te brengen. Daardoor moesten ze teveel water bij de wijn doen, zoals de visuals terugbrengen, de resolutie verlagen en slechts 30fps. Dat was voor hen genoeg reden om de game naar de opvolger van de Switch te brengen.

Leuk detail is wel dat het team uiteindelijk de game in eerste instantie heeft gemaakt op geschatte specificaties voor de Switch 2. Nu de game voor de Switch 2 is ontwikkeld kon men een grote open wereld brengen, die meer dan 100 circuits kent (als je alle variaties meetelt).

Mario Kart World verschijnt als launchgame voor de Nintendo Switch 2. Wij hebben de game al mogen spelen en kunnen niet wachten om over twee weken er mee aan de slag te kunnen!