Warhammer 40,000: Space Marine 2 onthult gratis nieuwe Siege  Mode

Focus Entertainment en Saber Interactive maken met trots de releasedatum en de eerste gameplaybeelden bekend van de langverwachte Siege Mode in Warhammer 40,000: Space Marine 2. De ‘Siege’-update is vanaf 26 juni gratis beschikbaar voor alle spelers op PlayStation 5, Xbox Series en PC en bevat naast een nieuwe PvE modus ook twee cosmetische DLC’s voor eigenaren van de Season Pass.

Sloop eindeloze golven Tyranids en Heretics

Probeer te overleven in de nieuwe Siege Mode in Space Marine 2, een nieuwe PvE-ervaring die vanaf 26 juni gratis voor alle spelers beschikbaar is. Deze nieuwe modus voor 3 spelers speelt zich af op Kadaku, waar een keizerlijke vesting moet worden verdedigd van steeds gevaarlijkere golven Tyranids en Chaos-soldaten. Je moet het zo lang mogelijk overleven tegen een eindeloze hoeveelheid vijanden, want pas met de dood eindigt jouw plicht.

Voor onze toegewijde community is Siege Mode vanaf 4 juni speelbaar op de Public Test Server (PC/Steam). Meer details volgen in de aankomende Community Update.

De White Scars en Blood Angels strijden binnenkort mee

Naast de nieuwe Siege Mode bevat de Patch 8 update op 26 juni ook twee nieuwe DLC’s voor eigenaren van de Ultra Edition, Gold Edition en Season Pass. Het White Scars Chapter Pack bevat een nieuwe Champion skin voor de Assault class, drie exclusieve wapenskins gebaseerd op de White Scars voor de Occulus Bolt Carbine, Stalker Bolt Rifle en Combat Knife en verschillende cosmetische opties en heraldry-markeringen voor hun Successor Chapters. Het Blood Angels Cosmetic Pack biedt een aantal nieuwe armor-stukken die met alle speelbare classes in de game gebruikt kunnen worden, naast heraldry-markeringen die acht van de Blood Angels Successor Chapters vieren.

De 'Siege'-update voor Warhammer 40,000: Space Marine 2 is vanaf 26 juni beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.