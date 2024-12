Games van 2024: Warhammer 40,000: Space Marine 2

Een van de games die nog steeds hoog op mijn lijstje staat om nog aan te schaffen, is toch Warhammer 40.000: Space Marine 2. Dat wil heel wat zeggen, aangezien ik geen van deze games nooit heb gespeeld!

Ik hoor jullie al denken: wat wil je dan nog over de game schrijven? Dat is een goede vraag, maar ik heb deze game een uurtje meegekeken bij een streamer en eigenlijk wilde ik niet meer verder kijken, maar de game zelf spelen. Helaas was het te laat om nog een review-exemplaar te regelen en zit ik nu stiekem gewoon te wachten tot de game wat goedkoper word en ben ik (naast alle reviews) Final Fantasy 7 remake en Rebirth van het begin af aan helemaal aan het uitpelen. Dus ik kan nog wel even door en wachten tot de game een leuker prijsje heeft.

Echter wilde ik toch even vermelden waarom ik de game graag zou willen spelen. Niet alleen omdat de game er echt waanzinnig vet uit ziet, maar ook omdat het er niet naar uit ziet dat je veel van de lore van Warhammer 40.000 hoeft te begrijpen om het te spelen. Dat was ook eigenlijk wel een van de redenen dat ik nooit eerder een game uit deze reeks heb gespeeld (laat me vooral weten welke games jullie nog meer aanraden uit deze reeks). Een andere reden was dat ik er vanuit ging dat veel van deze games real-time-strategy (RTS) games waren. Als één genre niet voor mij weggelegd lijkt, is het die wel.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 is daarentegen een third person shooter, die echt mega veel weg heeft van de Gears of War serie. Grote wapens en veel rondvliegend bloed, wat wil je nou eigenlijk nog meer. Daarnaast heeft de game het ook gewoon bizar goed gedaan bij de andere critici en ook de fans, dus ben ik erg benieuwd naar dit avontuur!