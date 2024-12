Games van 2024: Tekken 8

Soms heb je van die games die je jaren niet meer speelt om het toch weer te proberen als je uiteindelijk de kans krijgt in de vorm van een review-exemplaar. Wat was ik aangenaam verrast met Tekken 8!

Ik had de Tekken serie al jaren niet meer echt gespeeld: hoogstens een potje tijdens een van de Gamescom’s of misschien zelfs een andere beurs in het verleden, maar ik kan me niet herinneren wanneer dat was. De enige game die ik zeker weet is een van de Tekken Tag Tournament’s, maar ook daar kon ik me niet echt veel van herinneren, behalve welke personages ik vroeger al liever in mijn team zou hebben.

Daar kwam begin dit jaar in ieder geval verandering in toen de review code in de mail terecht kwam. Dit is ook zo’n game waarvan je in december eigenlijk verbaasd dat deze dit jaar uitkwam en niet vorig jaar. Door dit soort realisaties moet ik eigenlijk zeggen dat 2024 helemaal nog niet zo’n slecht jaar is als ik eerder dit jaar zou denken.

Maar goed Tekken 8 wist eigenlijk al vanaf het begin te overtuigen. Misschien was het wel een combinatie van nostalgie in combinatie met de vernieuwingen die de game door de jaren heeft gekregen, maar ik vermaakte me echt prima met de game. (Jammer genoeg na de review niet meer aangeraakt, maar dat komt door chronisch tijdgebrek).

Het verhaal was soms wel een beetje over de top, maar de gameplay was erg aangenaam. Helemaal doordat de game met de filosofie “aanvallen is het nieuwe verdedigen” werkt. Ik raad de game in ieder geval iedereen aan die van een goede fighter houdt en inmiddels zal ie wel voor een prikkie te koop zijn!