Games van 2024: Stellar Blade

Een van de games die me verbaasde was Stellar Blade van Shift Up Corporation. De game was namelijk al een aantal keer voorbij gekomen, maar wist niet meteen echt indruk te maken. Nou ja misschien om de verkeerde reden dan..

fantastische game

De game werd uiteindelijk zo’n game die je voorgeschoteld krijgt om te reviewen (ja we hebben soms een zwaar leven) en die je uiteindelijk in één ruk ( niet zoals je nu denkt viezerik) uit wil spelen.

In de game maken we kennis met Eve van de Defense Force die een onmogelijke opgave lijkt voorgeschoteld te krijgen. Ze moet de aarde terug winnen, nadat de Naytiba deze hebben veroverd. Op het moment dat de grote aanval begint, lijkt het al snel een suicide missie. Voor je het eigenlijk in de gaten hebt, ben jij namelijk met Tachy de enige overlevende en lijkt zij zich ook nog eens op te offeren om Eve te beschermen.

Wat volgt is een urenlang avontuur, waarbij je niet alleen kennis maakt met het post-apocalyptische aarde, maar ook Xion, de stad waar een hoop aardbewoners proberen te overleven, maar ook daar niet lang zeker meer zijn van hun toekomst.

Ondergetekende was voornamelijk sceptisch doordat de ontwikkelaar niet bekend was en de games die zij maakte voornamelijk naar mobiele platformen kwamen (en vaak later ook nog naar PC). Overigens is dit jaar wel vaker gebeurd dat er een ontwikkelaar die mobiele games maakt met games voor de PC en consoles komt. Dan doel ik overigens op Arena Breakout Infinite.

Uiteindelijk was de game een degelijk begin van een nieuwe franchise en dat kwam mede door de epische gevechten met de meest bizar (grote) vijanden en natuurlijk ook doordat de combat lekker vloeiend was en deed denken aan games als Devil May Cry en Bayonetta.

Een PC-versie en een sequel onderweg!

Stellar Blade was niet alleen maar een goede game vanwege de snelle actie, maar ook door de stijl van de game en hoe bepaalde personages zich gedurende het avontuur ontwikkelde.

Wat dat betreft is het helemaal niet vervelend om volgend jaar de PC-versie van de game onder de knoppen te nemen en weer even helemaal op te gaan in het verhaal en de actie van deze game.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar al tussen neus en lippen door bevestigd dat er een sequel onderweg is, dus wat dat betreft lijken we voorlopig niet af te zijn van dit IP!