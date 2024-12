Games van 2024: Helldivers 2

Een van de verrassingen van dit jaar was toch wel Helldivers 2. Hoewel er best een reclame campagne voor de game werd gehouden, werd de game ineens een daverend succes.

Er werden dan maar liefst 12 miljoen exemplaren van de game verkocht in de eerste drie maanden van de verkoop en daarmee werd de game de snelst verkopende game van Sony. Het contrast met de andere liveservicegame van Sony dit jaar kan eigenlijk niet groter, maar daar hebben we het nog wel over.

Hoewel ik de game nog maar een half uurtje gespeeld heb (hij staat ook pas sinds begin deze week in mijn Steam bibliotheek) kan ik me voorstellen waarom deze game zo’n succes is. Soms gaan bepaalde games onbedoeld aan je voorbij en Helldivers 2 was zo’n game voor mij. Ik heb dit jaar wel wat gameplay voorbij zien komen en heb de game in actie gezien bij diverse streamers, maar tot eerder deze week nog niet in huis gehaald.

Dit kwam overigens ook doordat de game bij de lancering zo’n succes was dat de servers het niet aankonden. Daarna verlies je de game toch een beetje uit het oog, maar na de zoveelste update wilde ik de game gewoon zelf spelen. Toen ik deze week ook zag dat de Super Citizen Edition van de game voor nog geen vier tientjes op te pikken was, heb ik me stiekem even laten gaan.

Op naar de aarde en daar voorbij!

In Helldivers 2 moet je Super Earth zien te beschermen van een buitenaardse invasie. Jij neemt vrijwillig deel uit van de Helldivers, een groep elite soldaten die wel weten hoe ze het schorem van de aarde af moeten blazen. In de game leer je eerst de basics en je tutorial is eigenlijk ook je sollicitatie bij de Helldivers.

Ik moet zeggen dat de game behoorlijk intens kan zijn. Het is eigenlijk een extraction based shooter, waarbij je missies moet voltooien en vervolgens levend moet zien te ontsnappen. Op het moment dat je een voertuig oproept om je te komen halen, wordt de game helemaal chaotisch. Je zult je tanden er flink in moeten zetten om heelhuids terug te kunnen keren.

Het is niet gek dat de game genomineerd is voor diverse awards en het is noemenswaardig hoe goed de ontwikkelaar met de community bezig blijft en de game steeds blijft voorzien van nieuwe updates, waaronder nieuwe content. Maar goed ik ben in ieder geval nog lang zoet met de huidige content!