Game releases van 2024: Indiana Jones and the Great Circle

Wat ons betreft, is het beter als de Game Awards in het begin van het volgende jaar worden gehouden. Hierdoor zou een game als Indiana Jones and the Great Circle ook een eerlijke kans krijgen!

Waar de laatste Indiana Jones films commercieel geen (groot) succes waren, heeft MachineGames laten zien hoe een avontuur met de bekende professor archeologie eruit moet zien. De game speelt zich af tussen de films Raiders of the Lost Ark en the Temple of Doom en neemt je mee naar allerlei exotische locaties, waaronder het Vaticaanstad.

Deze reis komt tot stand, doordat iemand een artifact uit het Museum heeft gestolen, maar ook een kruimelspoor heeft achtergelaten. Indy kan dan niks anders doen dan dit kruimelspoor achterna te gaan! Dat is overigens na de tutorial, wat gewoon een interactieve versie is van de opening van Raiders of the Lost Ark.

Het is overigens wel het vermelden waard dat MachineGames eigenlijk helemaal niet bekend staat om een dergelijke game, aangezien we ze natuurlijk kennen van de laatste Wolvenstein games. Echter bewijst de Zweedse ontwikkelaar met deze game veel meer in hun macht te hebben. De game schittert niet alleen qua graphics, maar ook Troy Baker weet met zijn stem een ongekend goede (jongere) versie van Harrison Fords Indiana neer te zetten.

Gezien de game pas in december (en dat gewoon een hele drukke maand is voor ondergetekende) verscheen, ben ik nog niet heel ver, maar weet de game me tot nu toe te boeien. Persoonlijk vind ik de puzzels erg goed in elkaar zitten en is het verhaal ook echt Indy-waardig. Het enige wat ik nog wat onwennig vind, is de combat (wat overigens erg logisch aan voelt), maar dat begin ik al langzaamaan steeds beter onder de knie te krijgen. Immers zijn er genoeg items om de vijanden mee onder het zeil te krijgen!