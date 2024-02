Review: Tekken 8 – deelt rake klappen uit!

Een van de voordelen als recensent is dat je games onder de loep neemt die je zelf niet (meteen) hij de lancering zou kopen. Of zoals in dit geval met Tekken 8 een game uit een reeks die je al een heel tijdje niet meer gespeeld hebt.

Zo weer opgepakt

Wat mij meteen opviel bij Tekken 8 was de mogelijkheid om je middels korte animatiefilmpjes bij te laten spijkeren hoe het verhaal van Tekken uiteindelijk leiden tot de gebeurtenissen van het achtste deel. Dat kwam voor mij wel goed uit, want ik denk dat Tekken 3 of 4 het laatste deel is geweest die ik speelde en bijna niks meer van het verhaal kon herinneren. Gelukkig brandde er al snel een lichtje bij het zien van de filmpjes en was ik in een korte tijd weer bij met het verhaal.

De eeuwige strijd tussen Jin Kazama en Kazuja Mishima bereikt in het achtste deel een nieuw hoogtepunt wanneer eerstgenoemde een flink pak slaag krijgt en daarbij ook nog eens een zijn duivelse krachten verliest. Hij weet het ook nog maar net te overleven, maar zonder krachten, een losgeslagen Kazuja staat hem een behoorlijk dilemma voor de boeg.

Gelukkig staat hij er niet helemaal alleen voor, aangezien Lars Alexandersson, Victor Chevalier en andere vrienden/ tegenstanders in zien dat Kazuja een halt moet worden toegeroepen. Wanneer er een nieuwe King of Iron Fist tournament wordt gehouden, zit het er niets anders op dan het gevecht aan te gaan.

Aanvallen is het betere verdedigen

Zoals we in de preview al schreven, is Tekken 8 wat agressiever qua gameplay, mede door het verbeterde heat systeem en het nieuwe Rage. Het eerste voegt een balkje onder je health toe, waarmee je (zodra deze gevuld is)tijdelijk extra rake klappen uit kunt delen. Zelfs als je aanvallen worden geblokkeerd, zal je schade bij je vijand aanrichten.

Het systeem is eenvoudig te activeren met de R1 (RB op Xbox), maar er zijn ook Heat Engagers (moves die wat oefening vereisen, maar wel Heat sneller activeren bij een goede uitvoering). Deze zijn vaak nog wat sneller dan de standaard Heat-activatie met R1 en kunnen je vijand onaangenaam verrassen.

Hoewel de game zoals vanouds de meest uitdagende combo’s heeft om uit te voeren, denkt het ook aan nieuwkomers en terugkerende spelers. Er is namelijk een Special Style besturing, die de moves een stuk toegankelijker maakt. Hoewel ik van een uitdaging houd, heb ik voor de review toch gekozen om dat aan te zetten. Ik zal ook niet ontkennen dat ik gefrustreerd kan raken als een move niet lukt omdat ik naar rechts druk in plaats van rechtsboven.

Een goede leerschool

Tekken 8 krijg je eigenlijk het beste onder de knie in Arcade Quest. In deze modus is Tekken 8 net de Arcade hallen binnengedrongen en jij als nieuwkomer jezelf moet bewijzen. In het cartoony universum wordt je al spelenderwijs bekender met de verschillende systemen en moves van de verschillende personages en kun je (in tegenstelling tot de verhalende singleplayer) zelf je personage uitkiezen.

Terwijl jij je van de ene naar de andere Arcadehal omhoog werk, introduceert de game een hele vette feature: Super Ghost Battles. De game bevat namelijk een AI model dat jouw speelstijl analyseert en op die basis jouw Ghost-personage ontwikkelt. Terwijl je Arcade Quest of online potjes uitvecht, wordt jou gevecht geanalyseerd en worden jouw sterke en zwakke punten blootgelegd. Het spel zorgt er eigenlijk voor dat je van jezelf aan het leren bent. Hoe vet is dat?!

Misschien wel iets over the top?

Terugkomend op The Dark Awakens, het verhalende gedeelte van de game: het is best wel erg over the top wat Bandai Namco voorschotelt. Hoewel ik in korte tijd was bijgepraat, lijkt het verhaal steeds bizarder te worden. Zo wordt er in de reeks behoorlijk wat mensen omgebracht (met een dieptepunt voor Jin Kazama in deel 6, maar lijkt het als het erop aankomt geen einde aan het gevecht te komen.

Daarbij wordt het verhaal best wel hilarisch als alle personages hun eigen taal blijven spreken, maar wel de andere blijkbaar verstaan.

Het wordt alleen maar leuker door de soms veel te serieuze toon van de personages en de vele bizarre dingen die er gebeuren. Bizar, maar gelukkig wel op de leuke manier!

Tekken 8 knokt zich terug!

Tekken 8 heeft na die singleplayer, de Arcade Quest en de multiplayer nog een leuke modus terug laten keren, namelijk Tekken Ball. Daarin “vecht” je het uit door een bal tegen.je vijand te schoppen of voor door de bal op zijn of haar helft te laten vallen. Het is hele simpele, maar zeer vermakelijk en dat is misschien wel de beste omschrijving van Tekken 8.

De game is namelijk zeer vermakelijk en misschien wel iets over de top, maar wel toegankelijk voor iedereen. Bovendien zorgt de Unreal Engine 5 ervoor dat de game er ontzettend goed uit ziet. Waar de meeste fighters gaan voor een cartoony look, kiest Bandai Namco voor een realistische. In combinatie met de de en by ine zorgt dit ervoor dat alle details nig meer van het scherm spatten en ook brengt het de 16 verschillende stages nog meer tot leven. Wat ondergetekende betreft, zet het de serie weer helemaal op de kaart!

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Tekken

Releasedatum: 25 januari 2024

Platforms: PlayStation 5, Xbox Series S/X en PC

Gespeeld op: PS5