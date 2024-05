Review: Ghost of Tsushima PC

Vier jaar na de release van de PlayStation 4-versie kunnen nu ook PC-eigenaren aan de slag met de Samurai-game Ghost of Tsushima. Om met de deur in huis te vallen: ja de port van Nixxes Software is ook dit keer weer geslaagd!

Adembenemende ervaring

Voor degene die de game nog niet eerder gespeeld hebben, willen we toch even een beetje van het verhaal vertellen. In Ghost of Tsushima volgen we de Samurai Jin Sakai, die weer orde moet scheppen op het eiland nadat de Mongolen zijn binnengedrongen. Het verhaal begint dus precies op het moment dat ze het kasteel van Lord Shimura binnendringen en jij het leger van de Mongolen en diens leider moet zien tegen te houden.

Helaas verloopt dit niet helemaal volgens plan en zal je op zoek moeten naar bondgenoten om toch voor vrede te zorgen op Tsushima. Wat eigenlijk vanaf het eerste moment opvalt, is hoe alle technieken die er worden gebruikt bij deze port, zoals unlocked framerates, NVIDA DLSS, DLAA en Reflex, AMD FSR3 én Intel XeSS ondersteuning ervoor zorgen hoe deze game nog meer tot leven komen. Wanneer de HUD verdwijnt, is de game echt op zijn allermooist.

De omgevingen zijn ontzettend gedetailleerd en het gras beweegt mee op de wind die over het eiland. Het lijkt op een gegeven moment wel schilderwerk als de nacht valt en het maanlicht op de velden glinstert. Ik had me eigenlijk voorgesteld om voor deze review even “door het verhaal heen te wurmen”, maar ik betrapte me er toch om de haverklap op om toch weer de wereld weer helemaal opnieuw te verkennen. Het werd uiteindelijk een aantal avonden later dan ik zou eigenlijk wilde, want het blijft zo moeilijk om deze game aan de kant te leggen!

Een Samurai ben je niet zo maar

Dat heeft dus niet alleen te maken met hoe adembenemend de game is en hoe het verhaal je weet te blijven boeien, maar ook door hoe je langzaamaan steeds nieuwere technieken leert en nieuwe gadgets geeft om je vijanden de baas te zijn/ blijven.

Je leert niet alleen via allerlei flashbacks, maar ook is er een skill tree waarmee je bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgt om wat leven terug te winnen naar een perfecte parry, maar ook nieuwe moves waarmee je een blok van een vijand kan doorbreken. Kortom je kunt Jin helemaal aanpassen aan jouw speelstijl. Al “duwt” de game je toch soms wat graag naar een bepaalde stijl, die de Samurai eigenlijk niet zo waarderen (maar de Assassin’s onder ons wel ;-))

Een must-have!

Ik kan nog wel heel lang en breed doorgaan over hoe vet deze game is en hoe gruwelijk het blijft om de ene naar de andere Mongool op je zwaard te rijgen, maar eigenlijk kan ik alleen maar zeggen: speel het vooral zelf! Ik kan me niet voorstellen dat je na het spelen van deze game niet zegt dat dit een van de mooiste en vetste Samurai-games is die je ooit gespeeld hebt.

Oke, je moet voor de online modus wel even je PSN-account koppelen (en misschien even aanmaken) maar hoeveel programma’s op je PC heb je niet eerder al gekoppeld? En als je er echt geen zin in hebt, biedt de game je een singleplayer aan waar je minstens 25 uur zoet mee bent en daar boven op nog een uitbreiding en nog wel een uur of 20 om alles te ontgrendelen/ kampen vol vijanden om om te brengen en zijmissies om te voltooien! Waar wacht je nog op?!

Uitgever: Sony

Ontwikkelaar: Sucker Punch/ Nixxes Software

Releasedatum: 16 mei 2024

Platforms: PC, PS4 (2020), PS5 (2021)

Gespeeld op: PC