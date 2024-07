EA Sports FC 25 verschijnt op 27 september

EA Sports heeft vandaag laten weten dat EA Sports FC 25 op 27 september zal verschijnen en dat Jude Bellingham op de cover van de standaard editie staat.

Gisteren werd al onthuld dat diverse (oud)voetballers op de Ultimate Edition van de game zullen pronken. Mocht je die versie in huis gaan halen, krijg je één week eerder toegang tot de game (vanaf 20 september dus).

Een nieuwe modus in de game is Rush, dat Volta gaat vervangen. Het lijkt er qua insteek veel op (vijf tegen vijf op een kleiner grasveld), maar zal niet meer dezelfde gameplay bevatten als Volta, maar gewoon hetzelfde zijn als de rest van de game.

Daarnaast is het veld opgedeeld in drie zones en spelers kunnen alleen buitenspel staan in het gedeelte waar zij aanvallen. Daarnaast kent de modus een aantal andere regels, waaronder een blauwe kaart, waarmee spelers één minuut buiten de lijn moet staan. Ook zullen er geen penalty’s worden gegeven, maar zal er een speler vanuit de neutrale zone op de keeper af moeten dribbelen en zien te scoren.

Rush is overigens geen aparte modus, maar zal onderdeel zijn van Ultimate Team, de carrière modus en Clubs. Zo wordt het in de carrière modus geimplementeerd wanneer je met een jeugdteam wil meedoen aan een toernooi.

Een van de andere grote toevoegingen aan de game heet EA IQ. Dat is een verzameling van features, die allemaal invloed moeten hebben op de tactische kant van de game. Zo krijgen alle spelers een Player Role toebedeeld en dat is weer bepalend voor hoe ze zich opstellen op het veld. Jouw eigen tactiek zal uiteindelijk een code opleveren, die je weer online kunt delen zodat andere spelers deze kunnen uitproberen. Overigens moet deze tactiek ook makkelijker aan te passen zijn, aangezien er meer functies gekoppeld zullen worden aan de d-pad.

Ook qua grafische opties krijgt EA FC 25 meer mogelijkheden, namelijk Enhanced Visuals of Favour Resolution. Beide zullen op 60 fps draaien, alleen bij de laatste zullen enkele grafische updates ontbreken, maar wel in native 4k draaien. Echter zal bij de eerste de game in een lagere resolutie draaien, maar geupscaled worden naar 4K en wel features als ray-traced ambient occlusion en meer detail in self-shadowing en cloth simulation bevatten.

Tot slot is er ook nog een feature dat EA Cranium wordt genoemd en dat moet er voor zorgen dat spelers meer op de echte versie lijken. EA Cranium gebruikt een reeks foto’s van een speler en past machinelearning toe om tot een in-gamegezicht voor die speler te komen. Dit moet relatief onbekende spelers beter op hun voorbeeld uit de werkelijkheid laten lijken.

EA Sports FC 25 verschijnt op 27 september voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/X.