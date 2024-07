Staking in de industrie, Concord nog niet echt een succes en meer in overig nieuws week 30

Het is echt komkommertijd, wat betekent dat het weer vaak mooier is dan het nieuws en dat kun je over het afgelopen week wel stellen.

Nieuws

We hebben het afgelopen week al gehad over de beta van Concord en het ziet er vooralsnog niet echt rooskleurig uit voor de Hero arena-shooter van Firewalk. Op Steam wist de game een piek van “slechts” 2388 gelijktijdige spelers te behalen en dat is niet echt bepaald hoog.

Capcom gaat ondanks dat ze zagen dat in het afgelopen fiscale jaar ruim 90 procent van hun games digitaal verkocht werden, door met het maken van fysieke games. Volgens de uitgever “eist een significant aantal gebruikers” namelijk dat men dit blijft doen.

Mocht je niet meer weten wat je deze zomer moet spelen? Dan heeft Koei Tecmo wellicht iets interessants voor jou. De ontwikkelaar heeft namelijk een demo van Rise of the Ronin in de PlayStation Store gezet! Daarin kun je de eerste hoofdstukken van de game spelen.

De uitgever van Assassin’s Creed Shadows kreeg de laatste tijd veel kritiek te verwerken. Zo zou de game niet historisch accuraat zijn en raakte het personage Yasuke in opspraak. In een open brief op X reageert Ubisoft op de ophef.

The Assassin’s Creed Shadows team has a message for our Japanese community. pic.twitter.com/AIyWNU9YhG — Assassin’s Creed (@assassinscreed) July 23, 2024



Ondanks alle slechte nieuws dit jaar uit de industrie en de miljoenenflop in de vorm van Suicide Squad: Kill the Justice League heeft Warner Bros besloten om Player First Games over te nemen. De ontwikkelaar staat bekend van de arenafighter Multiversus.

Stellar Blade deed het niet onverdienstelijk met ruim één miljoen verkochte exemplaren en daarom blijft ontwikkelaar ShiftUp de game voorzien van nieuwe content. Zo komt men deze zomer met twee outfits en meer!

🔶New SUMMER update details! 🔸A small area for a summer vacation has been added for a limited time at the Great Desert Oasis. Gift EVE a tiny break.

🔸Summer time-limited BGM at the Great Desert Oasis. You can still listen to the previous Oasis soundtracks at the base camp.… pic.twitter.com/OVJUyHa3Iz — StellarBlade (@StellarBlade) July 25, 2024



De vakbond SAG AFTRA heeft vandaag een staking aangekondigd, maar deze heeft niet invloed op games die langer dan een jaar in ontwikkeling zijn. Dus wees niet bang: GTA 6 wordt in ieder geval niet hierom geannuleerd.

Armored Core 6: Fires of Rubicon heeft een mijlpaar bereikt. Van de game van Fromsoftware werden namelijk 3 miljoen exemplaren verkocht.

#ARMOREDCORE VI FIRES OF RUBICON has sold over 3 million units!

Thank you to all Ravens, new and old, who have braved the fires and flown on borrowed wings. pic.twitter.com/6pJ9LE5UmQ — ARMORED CORE (@armoredcore) July 25, 2024

Films en series

Arcane krijgt een tweede seizoen op Netflix en in een video krijgen we een stukje ervan te zien. Daarin lijken Ekko en Heimerdinger in te breken in het lab van laatstgenoemde.



Amazon zoekt nog hard naar een actrice die de rol van Lara Croft kan vertolken in de Tomb Raider serie. De serie moet volgend jaar opgenomen worden en dus gaat de wereldwijde zoektocht snel beginnen.

Phoebe Waller-Bridge’s live-action ‘TOMB RAIDER’ series will likely begin filming early next year. “We’ve got to find our Lara Croft, so that global wide search will start sooner rather than later” (Source: https://t.co/LcORiyxP93) pic.twitter.com/kaAkCblb6o — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 21, 2024



De BioShock verfilming zou nog steeds in productie zijn, maar Netflix zou deze wel iets “kleinschaliger” willen maken. Hierdoor zou er meer ruimte zijn om de film wat persoonlijker te maken.

Trailers

Helaas is Stalker 2: Heart of Chornobyl opnieuw uitgesteld. De game heeft nog te veel te kampen van technische mankementen en daardoor is ontwikkelaar Game World niet tevreden. Wel komt het binnenkort met een Developer Deep Dive (12 augustus). De game stond in de planning voor 5 september, maar dat wordt nu 20 november.



Geruchten

Volgens de betrouwbare insider eXtas1s verschijnt de Crash Bandicoot N Sane Trilogy op 8 augustus op Xbox Game Pass. Het is overigens niet de eerste keer dat we dit horen, dus het lijkt eerder een kwestie van tijd voor deze wordt aangekondigd.