Missies Call of Duty blijven meer open wereld

Dat de singleplayer van Call of Duty Modern Warfare 3 niet bepaald met lof werden ontvangen, lijkt Activision niet tegen te houden om door te gaan met het open wereld concept.

De komende Call of Duty (mogelijk Call of Duty Black Ops Gulf War) zal missies bevatten die veel weg lijken te hebben van Far Cry (aldus Insider Gaming). Je zal met een squad in een grotere map worden gedropt en daar je taken moeten voldoen.

De levels zouden zo groot zijn dat er voertuigen en zelf een fast-travel systeem aanwezig zullen zijn. Ook zullen er lineaire missies zijn, om de trouwe fans te bedienen. Het is niet bekend of Treyarch ditzelfde van plan is bij de Zombie en multiplayer modus. Al heeft eerstgenoemde wel al een open wereld modus gekregen in de vorm van MWZ (Modern Warfare Zombies).

Uiteindelijk zal het de bedoeling worden dat alle Call of Duty-games een open wereld singleplayer zal gaan krijgen, dus het is hopen dat het of de moeite waard is of dat het zo misgaat dat ze toch weer terug moeten gaan naar de bekende opzet.