Meer dan 139 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch verkocht

Nintendo heeft laten weten dat er 139,3 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch zijn verkocht. Dat is bijna 7 miljoen meer dan een kwartaal geleden.

Het lijkt erop dat de Nintendo Switch de bestverkopende console ooit gaat worden. Dat was tot op heden de PlayStation 2 met 155 miljoen verkochte exemplaren. Al moet Nintendo daarvoor niet te veel meer inleveren qua verkopen, want dat gebeurde tijdens het huidig fiscale jaar daalde de verkopen uit hardware met 7,8 procent.

De verkopen daalde iets minder hard in diezelfde periode, namelijk met 4,7% naar 163,95 miljoen verkochte exemplaren. Nintendo heeft ook weer wat informatie vrijgegeven over een aantal van hun first party-ontwikkelaars.

Super Mario Bros. Wonder (11,96 miljoen)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (20,28 miljoen)

Pikmin 4 (3,33 miljoen)

Mario Kart 8 Deluxe (60,58 miljoen)

Animal Crossing: New Horizon (44,79 miljoen)

Super Smash Bros. Ultimate (33,67 miljoen)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (31,61 miljoen)

Super Mario Odyssey (27,65 miljoen)

Pokémon Sword/Pokémon Shield (26,17 miljoen)

Pokémon Scarlet/Pokémon Violet (24,36 miljoen)

Super Mario Party (20,34 miljoen)

New Super Mario Bros. U Deluxe (17,20 miljoen)

Super Mario RPG (3,14 miljoen)

Nintendo Switch Sports (12,48 miljoen)

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (13,17 miljoen)

Mario Party Superstars (12,31 miljoen)

Luigi’s Mansion 3 (13,98 miljoen)

Splatoon 3 (11,71 miljoen)