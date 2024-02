Xbox games komen naar PlayStation ondanks next-gen Xbox

Het is nog niet bekend welke games er naar PlayStation zullen komen, maar eigenaren van een PlayStation 5 kunnen een hoop Xbox-games verwachten.

Microsoft heeft een behoorlijk heftige week achter de rug en die lijkt voorlopig niet rustiger te worden. Het bedrijf werd deze week opgeschud toen er een aantal websites, onder leiding van Xbox Era, melding maakten dat er games van Xbox naar PlayStation zouden komen.

We hebben in het verleden al vaker gehoord dat er games van Xbox misschien naar PlayStation zouden komen. Echter werd er eerst gesproken over Sea of Thieves en Hi-fi Rush, maar inmiddels worden ook titels als Gears of War, Hellblade 2, Starfield, Blade en Indiana Jones and the Great Circle genoemd.

Microsoft zou zich namelijk met de Xbox-divisie bemoeien, aangezien de Game Pass-abonnees niet meer zo hard groeien, de verkopen van de Xbox Series-consoles niet goed genoeg zijn en er onlangs 70 miljard is geïnvesteerd in de vorm van Activision Blizzard. Aandeelhouders zouden nu wel iets terug willen zien en dat zou een stuk sneller gaan als Xbox hun games ook naar andere platforms brengt.

Ondanks dat zou Microsoft nog wel de goedkeuring hebben gegeven voor de next-gen Xbox, die in 2026 zou moeten verschijnen. Het team dat de Surface op de markt heeft gebracht, zou ook de ontwikkeling van de nieuwe console op zich nemen.

Deze next-gen Xbox zou er in twee varianten komen, namelijk de bekende high-end console en een hybride console (zoals de Switch). Laatstgenoemde zou dus ook een goedkopere variant worden en dus ook iets minder krachtig.

Xbox-chef Phil Spencer heeft inmiddels wel gereageerd op de situatie, maar laat weten dat er pas volgende week een update wordt gegeven over de toekomst van Xbox. Wordt uiteraard vervolgd!