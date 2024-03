Toys for Bob werkt met Microsoft aan een nieuwe game

Hoewel Toys for Bob nog steeds onafhankelijk zal opereren, gaat het wel weer samenwerken met Microsoft voor een nieuwe game.

De ontwikkelaar achter games als Crash en Spyro liet begin deze maand weten niet meer onder Activision verder te zullen werken. Niet veel later werd bekend dat het wel met Microsoft door zou gaan, maar dat het bedrijf wel zijn onafhankelijkheid zal behouden.

Microsoft heeft inmiddels laten doorschemeren dat Toys for Bob aan een nieuwe game gaat werken, maar dat het wel “lijkt op iets waar men eerder al aan gewerkt heeft.”

Wat het precies is, weten we uiteraard nog niet. Het zou zo maar kunnen dat ze alsnog een nieuwe Crash of Spyro game maken, gezien die ook in de portefolio van Microsoft vallen. Het kan ook zo maar zijn dat het een game is die geïnspireerd is op één of beide games. We zullen het voorlopig niet te horen krijgen, maar we gaan het uiteraard op de voet volgen!