Microsoft mogelijk al bezig met handheld Xbox

Microsoft ziet ook de populariteit van handheld gaming groeien en gaat daar op in spelen met een handheld Xbox. Het bedrijf zou zelfs al met een prototype.

Dat meldt Jez Corden in de laatste Xbox Two podcast. Daarin claimt hij dat het gaat om een “native” handheld apparaat, waardoor het niet afhankelijk is van de Cloud. Hij gaf nog wel aan dat dit prototype niet perse ook definitief in productie zal gaan.

Het is wel weer een opvallende move van Microsoft, die in augustus bij monde van Phil Spencer liet weten dat er geen behoefte was voor een Xbox-handheld. Vorige maand werd hem opnieuw naar een dergelijk apparaat gevraagd en toen liet hij weten dat er “niets aan te kondigen was.” Ach ja, het zou niet de eerste keer zijn dat Xbox een 360 maakt (pun intented).