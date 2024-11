Stalker 2, Lego Horizon Adventures en meer in game releases november 2024

Een nieuwe maand is weer van start gegaan en ook deze maand komen er weer een hele sloot nieuwe games uit. Zo kunnen Switch-eigenaren aan de slag met Mario & Luigi: Brothership, komt Stalker 2 eindelijk en hebben we ook nog de release van Lego Horizon Adventures. Kortom genoeg om naar uit te kijken!

Farmagia (PC, Switch, PS5) – 1 november

Stardew Valley 1.6 (Console and mobile) – 4 november

Crossed Wires (PC) – 4 november

Metal Slug Tactics (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox One X/S) – 5 november

Planet Coaster 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 6 november

Brighter Shores (PC, Mac) – 6 november

Mirthwood (PC) – 6 november

Mario & Luigi: Brothership (Switch) – 7 november

Metro Awakening VR (PSVR2, Meta Quest, Steam VR) – 7 november

Goat Simulator Remastered (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 7 november

Unrailed 2: Back on Track early access (PC) – 7 november

Two Falls (PC) – 8 november

Slitterhead (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) – 8 november

Everholm (PC) – 11 november

Farming Simulator 25 (PC, Mac, PS5, Xbox Series X/S) – 12 november

Void Sols (PC) – 12 november

Antonblast (PC, Switch) – 12 november

The Rise of the Golden Idol (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 12 november

Tetris Forever (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 12 november

Is This Game Trying to Kill Me? (PC) – 13 november

Dragon Quest III HD-2D Remake (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) – 14 november

Sorry We’re Closed (PC) – 14 november

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 14 november

Lego Horizon Adventures (PC, PS5, Switch) – 14 november

RetroRealms: Halloween (PC, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One) – 18 november

RetroRealms: Ash vs Evil Dead (PC, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One) – 18 november

Rogue Command early access (PC) – 18 november

Microsoft Flight Simulator 2024 (PC, Xbox Series X/S) – 19 november

Towers of Aghasba early access (PC, PS5) – 19 november

MySims: Cosy Bundle (Switch) – 19 november

Stray (Switch) – 19 november

Stalker 2: Heart of Chernobyl (PC, Xbox Series X/S) – 20 november

Genshin Impact (Xbox Series X/S) – 20 november

On Your Tail (PC, Switch) – 21 november

Snow Bros. Wonderland (Switch, PS4, PS5) – 28 november

30 Birds (PC) – 28 november

Amerzone – The Explorer’s Legacy (PC, PS5, Xbox Series X/S) – november (?)