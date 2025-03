F1 2025 komt op 30 mei; Braking Point keert terug

Afgelopen week werd er al gespeculeerd dat F1 25 deze week zou worden onthuld en op 30 mei zal verschijnen en vandaag is dat dan ook gebeurd.

De game zal wederom de Braking Point modus bevatten, nadat we vorig jaar helaas zonder moesten doen. In deze modus zal weer een bloedstollend verhaal worden verteld. Daarin strijdt Konnersport niet alleen om het kampioenschap, maar krijgt ook te maken met “dramatische gebeurtenissen die het team in chaos storten”. Voor het eerst zal de modus de optie hebben om in een bepaalde moeilijkheidsgraad te spelen.

Naast de terugkeer van Braking Point kunnen spelers ook veranderingen verwachten aan de My Team modus en worden er meer authentieke circuits toegevoegd.

Mocht je een pre-order plaatsen voor de Standard Edition dan krijg je toegang tot het F1 75 Celebration Pack, F1 World Starter Pack en 5,000 PitCoin. Mocht je de Iconic Edition in de pre-order zetten dan krijg je ook diverse perks, gebaseerd op coverster Lewis Hamilton en de aankomende F1 film met Brad Pitt in de hoofdrol.



F1 25 verschijnt op 30 mei voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X en is daarmee het eerste deel dat alleen voor de current-gen consoles verschijnt.