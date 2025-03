The Witcher 4 komt op zijn vroegst in 2027; Cyberpunk sequel komt nog later

CD Projekt Red heeft tijdens de presentatie van de jaarcijfers laten weten dat The Witcher 4 pas op zijn vroegst in 2027 zal verschijnen en dat de Cyberpunk 2077 nog later op de markt komt.

Op moment van schrijven werken er zo’n 411 ontwikkelaars aan The Witcher 4 en “slechts” 84 aan de opvolger van Cyberpunk 2077, dat overigens bijna uit de conceptfase gaat en in pre-productie. Het duurt volgens de ontwikkelaar nog wel een aantal jaar voor deze game verschijnt, want er is nog geen releasejaar onthuld.

Naast deze games werkt CD Projekt Red ook nog aan een remake van de eerste The Witcher en samen met The Molasses Flood aan een multiplayergame in het universum van the Witcher.

Het zal dus nog wel even duren voor we aan de slag kunnen met The Witcher 4. Tot die tijd houden we je op de hoogte en je kunt ook alles volgen op de pagina van de game!